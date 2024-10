Stand: 30.10.2024 19:33 Uhr Unfall an Hamburger Autobahnauffahrt zur A1

Autounfall in Hamburg-Öjendorf: Am Mittwochmittag sind aus bislang ungeklärter Ursache zwei Pkw auf der Glinder Straße an der Autobahnauffahrt zur A1 Richtung Süden kollidert. Dabei wurden mehrere Kinder und eine erwachsene Person leicht verletzt. Drei von ihnen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein fünf Wochen altes Baby dass sich in einem der Autos befand, blieb unverletzt.

