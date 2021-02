Überfall auf Hotel vorgetäuscht: Trio verurteilt

Stand: 05.02.2021 17:36 Uhr

Sie hatten in dem Hotel in der Katharinenstraße vor drei Jahren einen Überfall inszeniert: Das Hamburger Amtsgericht hat drei frühere Hotel-Mitarbeiter am Freitag wegen gemeinschaftlichen Diebstahls und Vortäuschens einer Straftat verurteilt.