Stand: 22.07.2019 06:55 Uhr

Tschentscher will HVV-Preiserhöhung begrenzen

Die geplante Preiserhöhung des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) hat in den vergangenen Tagen für viel Kritik gesorgt. Der HVV hatte für das kommende Jahr eine Erhöhung von 2,2 Prozent angekündigt. Nun hat sich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in die Diskussion eingeschaltet. Er sagte dem "Hamburger Abendblatt", die Verkehrsunternehmen hätten zwar mit höheren Personal- und Energiekosten zu kämpfen. "Trotzdem wollen wir die Preissteigerung für die Kunden auf den Inflationsausgleich begrenzen." Das wäre zurzeit eine Steigerung von 1,8 Prozent.

Tschentscher will HVV-Preiserhöhung begrenzen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 22.07.2019 06:00 Uhr Autor/in: Martin Wulff Hamburgs BürgermeisterTschentscher will die geplante Preiserhöhung beim HVV ausbremsen. Statt 2,2 Prozent Verteuerung setzt sich der SPD-Politiker für maximal 1,8 Prozent ein.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Höhere Ausgaben sollen über Haushalt finanziert werden

Videos 02:31 Hamburg Journal HVV will Preise erhöhen - und erntet Kritik Hamburg Journal Bus- und Bahnfahren wird in Hamburg teurer: Der HVV will die Ticketpreise um 2,2 Prozent erhöhen. Das stößt auf viel Kritik und bringt die regierende SPD in Bedrängnis. Video (02:31 min)

Die höheren Ausgaben zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs müssten künftig über den Haushalt finanziert werden, so Tschentscher weiter. Beschlossen werden die Tarife von der Hamburgischen Bürgerschaft und den Gemeinden des Hamburger Umlandes. Auch die CDU will die angestrebte Preiserhöhung stoppen. Ihr verkehrspolitischer Sprecher, Dennis Thering, sagte: "Wir werden in der nächsten Bürgerschaftssitzung am 14. August beantragen, die angekündigte Fahrpreiserhöhung abzulehnen."

Tschentscher hatte bereits Ende Juni bei der Ankündigung einer Angebotsoffensive bei Bussen und Bahnen erklärt, dass die Erhöhung der Preise nicht über der allgemeinen Teuerungsrate liegen sollten. Deshalb kam die jüngste Forderung des HVV für viele überraschend.

HVV-Chef: Kostensteigerung höher als geforderte Preisanhebung

Der HVV ermittelt den benötigten Einnahme-Zuwachs nach eigenen Angaben aus einem Index, in den die Kostenentwicklungen für Dieselkraftstoff, Strom und Personal sowie die Inflationsrate einfließen. Die Kosten der 28 Verbundunternehmen seien nur zu 74 Prozent gedeckt, sagte HVV-Chef Aigner. Eigentlich hätte die Index-Berechnung einen Preisanstieg von 3,0 Prozent ergeben. Die geforderte Preisanhebung von 2,2 Prozent falle also geringer aus, als es die Kostenentwicklung eigentlich erfordern würde, sagte er.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.07.2019 | 06:00 Uhr