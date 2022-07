Tschentscher und Habeck zum möglichen Gasstopp-Szenario Stand: 03.07.2022 09:04 Uhr Droht ein Stopp russischer Gaslieferungen? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kann das nicht ausschließen. Das sagte er am Sonnabend im Audimax der Uni Hamburg auf einer Veranstaltung der Wochenzeitung "Die ZEIT".

Bei "Die Lange Nacht der ZEIT 2022" wurde auch Vizekanzler Habeck geladen und über die künftige Energieversorgung Deutschlands sowie einen möglichen Gasmangel diskutiert. Habeck sprach in diesem Zusammenhang von einem sichtbaren Muster. Zwar sei er froh, nicht in den Kopf des russischen Präsidenten Wladimir Putin blicken zu können. Allerdings sei es dessen Ziel, die Einheit und Solidarität der deutschen Gesellschaft zu zerstören, etwa über explodierende Energiepreise. Diese, so Robert Habeck, seien eine Bedrohung für den sozialen Frieden.

Speicher müssen vor russischem Gasstopp gefüllt werden

Sollte Deutschland es nicht schaffen, die Speicher vor einem russischen Gasstopp bis zum Winter vollständig aufzufüllen oder Gas auf anderem Wege zu beschaffen, stünden, so wörtlich, "sehr, sehr gereizte Debatten" bevor. Für Hamburg könnte dies auch Einschränkungen wie rationiertes Warmwasser oder eine Absenkung der maximalen Raumtemperatur im Fernwärmenetz bedeuten, wie Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" andeutete.

Tschentscher: Weitere Windräder - auch in Naturschutzgebieten

Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) war zur Veranstaltung geladen und sprach über die künftige Energieversorgung. Dabei zeigte er sich offen, weitere Windräder auch in Naturschutzgebieten aufzustellen. Angesichts der aktuellen Energie-Probleme und der Lage, in der wir sind, sei das vertretbar, so Tschentscher. Vor allem im Hafengebiet könnten neue Windräder entstehen. Ziel sei dort eine Verdopplung der Windenergie.

Hohe Bereitschaft Energie einzusparen

Lobend äußerte sich Habeck über die Bereitschaft der Deutschen, Energie einzusparen. Immerhin läge der Erdgasverbrauch in diesem Jahr bislang um 14 Prozent niedriger als im Vorjahr.

