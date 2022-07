Trotz vieler Passagiere: Lage am Hamburger Flughafen relativ ruhig Stand: 02.07.2022 14:26 Uhr Am Hamburger Flughafen ist die Lage am Sonnabend weitgehend entspannt gewesen. Zeitweise bildeten sich wegen des hohen Passagieraufkommens längere Schlangen.

Ein Grund für den Ansturm ist das erste Sommerferien-Wochenende in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die Passagiere seien gut informiert und verständnisvoll, sagte eine Sprecherin des Flughafens am Sonnabend.

Am Morgen bis zu einer Stunde Wartezeit vor Sicherheitskontrolle

Eine Sprecherin der für die Sicherheit am Airport zuständigen Bundespolizei sprach ebenfalls von einem relativ ruhigen Ablauf. Lediglich in den frühen Morgenstunden habe es an den Sicherheitsschleusen Wartezeiten bis zu einer Stunde gegeben. Diese Schlangen hätten sich jedoch bis 5.30 Uhr wieder aufgelöst.

Größter Ansturm mit Beginn der Hamburger Sommerferien erwartet

Insgesamt wurden am Sonnabend nach Angaben des Flughafens etwa 36.000 ankommende oder abfliegende Passagiere erwartet - deutlich weniger als am Tag zuvor. Am Freitag hatte der Helmut-Schmidt-Airport mit rund 45.000 Passagieren seinen ersten größeren Stresstest erlebt. Im Vor-Corona-Jahr 2019 gab es an Spitzentagen bis zu 65.000 Reisende. Mit bis zu 50.000 Passagieren rechnet der Flughafen wieder am kommenden Freitag, wenn auch in Hamburg die Sommerferien beginnen.

Beliebteste Ziele: Mallorca, Antalya und Kreta

Für Sonnabend waren etwa 120 Starts und Landungen geplant. An den Spitzentagen des Sommers sind es bis zu 170. Die beliebtesten Ziele sind nach Angaben des Airports Mallorca, Antalya in der Türkei und die griechische Insel Kreta.

