Tödlicher Abbiegeunfall in Hamburg: Reisebus durfte nicht abbiegen Stand: 20.11.2023 15:32 Uhr Nach dem tödlichen Abbiegeunfall mit einem Radfahrer in St. Georg am Wochenende steht jetzt fest: Der Reisebus hätte an der Stelle gar nicht abbiegen dürfen. Und der ADFC übt deutliche Kritik an der Polizei und der Hamburger Verkehrsbehörde.

"Es macht einen fassungslos, dass es schon wieder passiert ist!", sagt Dirk Lau vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Hamburg (ADFC). Es sei bereits das fünfte Mal in diesem Jahr, dass ein Radfahrer oder eine Radfahrerin bei einem Abbiegeunfall ums Leben kam, im gesamten Vorjahr wurden drei Fälle gezählt.

ADFC: Abbiegegeschwindigkeit häufiger kontrollieren

Außerdem sei man beim Fahrradclub wütend, dass es offenbar keine wirksamen Maßnahmen gebe, solche Unfälle zu verhindern. Die Polizei müsste beispielsweise die Abbiegegeschwindigkeit von Lkw viel häufiger kontrollieren, so der ADFC. Für Dienstag hat die Polizei nun eine solche Kontrolle angekündigt.

Reisebus hätte nicht abbiegen dürfen

Laut Polizei ist inzwischen klar: Der Reisebus, der offenbar Aida-Kreuzfahrtreisende vom Busbahnhof abholen wollte, durfte an der Unfallstelle an der Kurt-Schumacher-Allee am Hauptbahnhof gar nicht in Richtung ZOB abbiegen, als er den 33-Jährigen Rennradfahrer überrollte. Ein "Durchfahrt verboten"-Schild weist extra darauf hin, dass das nur HVV-Bussen und Taxis erlaubt ist.

Polizei sucht Zeugen

Warum der 50 Jahre alte Fahrer trotzdem dort abbog, ist unklar. Die Polizei sucht auch noch Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Klar ist auch: Wenn Busse und Lkw in der Stadt rechts abbiegen, dürfen sie nur Schrittgeschwindigkeit fahren, dort ist die StVO vor zweieinhalb Jahren geändert worden.

Mahnwache am Freitag

Der ADFC will an der Unfallstelle in der Nähe vom Hauptbahnhof am Freitag um 19 Uhr eine Mahnwache abhalten. Und im Anschluss beginnt dort auch die große Fahrraddemo "Critical Mass" durch die Innenstadt.

Zehnter Todesfall bei Abbiegeunfällen in diesem Jahr

Erst Ende August war ein 15-Jähriger an der Osdorfer Landstraße von einem Lkw überrollt und tödlich verletzt worden. Auch in dem Fall hätte der Lastwagenfahrer dort gar nicht abbiegen dürfen. Es handelt sich bereits um den zehnten Todesfall in diesem Jahr bei Abbiegeunfällen in Hamburg.

