Gegen tödliche Abbiegeunfälle: Perspektivwechsel für Radfahrer Stand: 16.11.2023 16:53 Uhr Wie gut sieht man am Steuer eines Lastwagens Radfahrende beim Rechtsabbiegen? Das haben am Donnerstag Radfahrer und Radfahrerinnen in Hamburg-Altona testen können.

"Perspektivwechsel" nennt die Polizei die Aktion. Sie lud neben Radfahrenden auch E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer auf, sich auf den Fahrersitz eines an der Max-Brauer-Alle abgestellten Lkw zu setzen. Sie sollten einen Eindruck davon bekommen, was man vom Fahrersitz aus durch Fenster und Spiegel sehen kann - und welche Bereiche so gut wie unsichtbar sind.

Rund 150 Menschen nutzten das Angebot am Donnerstag. Grund für die Aktion der Polizei sind die vielen Abbiegeunfälle mit Lkws in Hamburg. Dabei hat es in diesem Jahr schon neun Tote gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.11.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr