Hamburg: Fußgängerin verstirbt nach Unfall mit Lastwagen Stand: 22.11.2023 09:39 Uhr Nachdem eine 35-jährige Frau in Hamburg-Lurup von einem Lastwagen erfasst worden war, erlag sie im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Unfall hatte sich am Freitagmorgen ereignet.

Die 35 Jahre alte Frau war am Freitag vergangener Woche um kurz vor 9 Uhr an der Kreuzung Elbgaustraße /Spreestraße von einem Lastwagen angefahren worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte sie die Spreestraße an der dortigen Fußgängerampel bei Rot überqueren. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer bekam sein Fahrzeug trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen.

Die Frau wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie am Dienstag an ihren schweren Verletzungen.

