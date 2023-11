Hamburg: Reisebus erfasst Radfahrer - Mann kommt ums Leben Stand: 18.11.2023 14:23 Uhr Wieder ist ein Radfahrer bei einem Abbiegeunfall in Hamburg ums Leben gekommen: In St. Georg hat der Fahrer eines Reisebusses den 33-Jährigen

übersehen.

Der Unfall passierte am Sonnabendvormittag, als der Reisebus beim Rechtsabbiegen von der Kurt-Schumacher-Allee in die Brockesstraße den Radfahrer erfasste. Der 33-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Rettungskräfte versuchten noch, den Mann vor Ort zu reanimieren und brachten ihn ins Krankenhaus. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen.

Der Busfahrer wurde psychologisch betreut. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt.

Zehnter Todesfall bei Abbiegeunfällen in diesem Jahr

Es handelt sich bereits um den zehnten Todesfall in diesem Jahr bei Abbiegeunfällen mit Lkw in Hamburg. Zuletzt war Ende August ein 15-jähriger von einem Lastwagen in Groß Flottbek überfahren worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.11.2023 | 14:00 Uhr