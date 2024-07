Stand: 15.07.2024 06:20 Uhr Tarifstreit beim "Hamburger Abendblatt": Mitarbeiter demonstrieren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des "Hamburger Abendblattes" und der "Bergedorfer Zeitung" demonstrieren Montagmittag am Großen Burstah. Hintergrund ist der Tarifstreit bei der Funke-Mediengruppe. Die will unter anderem in Hamburg einen Haustarif aushandeln. Das erste Angebot bezeichnet der Deutsche Journalistenverband als nicht angemessen und wenig wertschätzend.

