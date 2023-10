Tag der Deutschen Einheit: Offizielle Feierlichkeiten gestartet Stand: 03.10.2023 11:31 Uhr Ein Festakt in der Elbphilharmonie bildet heute den Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg. Im Michel fand ein Gottesdienst statt. Zudem geht das Bürgerfest in der Innenstadt in den zweiten Tag.

Zum Festakt in der Elbphilharmonie werden rund 1.300 Gäste erwartet, darunter die gesamte Staatsspitze und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder. Neben Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, eine Festrede halten. Die Veranstaltung wird von 12.30 bis 14 Uhr live im ZDF übertragen. Die Info-Wellen der ARD berichten live im Radio.

Fehrs: Deutsche Einheit noch immer ein Wunder

Am Vormittag gab es in der Hauptkirche St. Michaelis bereits einen ökumenischen Gottesdienst. Rund 1.000 geladene Gäste versammelten sich im Michel, darunter waren unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD). Der Gottesdienst stand unter dem Bibelspruch "Ein Strom lebendigen Wassers". Die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs zog in ihrer Predigt Parallelen zwischen der Deutschen Einheit, der aktuellen politischen Lage und einem großen Containerschiff. Dort säßen viele Nationen sprichwörtlich in einem Boot und nur durch Zusammenhalt und einen klaren Kurs könne man die Fahrt überstehen. Die Deutsche Einheit, so Fehrs, sei für sie auch nach mehreren Jahrzehnten ein Wunder, das den Menschen aber auch vieles abverlangt habe.

Heße fordert Reform des europäischen Asylrechts

Der katholische Erzbischof Stefan Heße stellte die Flüchtlingslage in den Mittelpunkt seiner Predigt. Das Mittelmeer sei offenbar der größte Friedhof dieser Welt, so Heße. Er forderte, dass das europäische Asylrecht reformiert wird: "Wir brauchen einen besseren Flüchtlingsschutz und eine faire Verantwortungsteilung zwischen allen EU-Mitgliedsstaaten - kurz gesagt: Wir brauchen eine menschenwürdige und eine solidarische Flüchtlingspolitik."

Zu Wort kam auch der Klimaforscher Mojib Latif. Er nutzte den Gottesdienst zu einem flammenden Appell: Die Zeit dränge, sagte er. Die Bewahrung des Planeten gelinge nur als Gesamtprojekt aller Menschen. "Es gibt keinen Planeten B", sagte Latif. Er forderte auch ein Signal des Aufbruchs für den Klimaschutz in den Städten. Den Städten komme hier eine besondere Verantwortung zu, so Latif. Das gelte auch für Hamburg.

Über 300.000 Menschen waren bereits beim Bürgerfest

Die Feierlichkeiten waren bereits am Montag mit einem großen Bürgerfest gestartet. Nach Angaben von Hamburg Tourismus kamen am Montag mehr als 300.000 Menschen zu dem Fest rund um Rathaus und Binnenalster. Dort will sich die Stadt auch am Dienstag mit rund 400 Partnern und Akteuren in einem bunten Programm als vielfältige, nachhaltige, welt- und zukunftsoffene Metropole präsentieren.

Rund ums Rathaus können sich Besucherinnen und Besucher zum Beispiel über die Verfassungsorgane informieren. Dort präsentieren sich Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat sowie das Bundesverfassungsgericht. Auf der sogenannten Blaulichtmeile sind unter anderem Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr vertreten. Die Mönckebergstraße wird mit Info-Zelten der 15 anderen Bundesländer zur Ländermeile.

Am Jungfernstieg gibt es Musik und Unterhaltung auf der NDR Alsterbühne. Dort gibt es heute gegen 13.30 Uhr ein Highlight für Fußball-Fans: Ex-Weltmeister Philipp Lahm verteilt 24 Bälle, auf denen sich Codes befinden, mit denen man leichter an Tickets für die Fußball-EM im kommenden Jahr kommen kann.

Auf Hamburg folgt Mecklenburg-Vorpommern

Die Einheitsfeier bildet Schluss- und Höhepunkt der Bundesratspräsidentschaft Hamburgs. Am Nachmittag übergibt Tschentscher den Staffelstab symbolisch an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Sie übernimmt das Amt offiziell am 1. November.

