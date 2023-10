Friedensdemo in Hamburg am Tag der Deutschen Einheit Stand: 03.10.2023 15:26 Uhr Rund 500 Menschen haben am Sonntag an einer Friedenskundgebung in Hamburg teilgenommen. Sie versammelten sich in Altona und forderten die Bundesregierung dazu auf, sich für einen Waffenstillstand in der Ukraine einzusetzen.

Vor allem ältere Menschen kamen am Mittag trotz Regenwetters zu der Auftaktkundgebung in der Ottenser Hauptstraße. Das Motto der Demo lautete: "Frieden statt Krieg - die Waffen nieder!" Dazu aufgerufen hatte das Hamburger Forum für Völkerverständigung.

Forderung: Bundesregierung soll sich für Waffenstillstand einsetzen

Am Tag der Deutschen Einheit wurde die Bundesregierung aufgefordert, sich für einen Waffenstillstand in der Ukraine einzusetzen. Die deutschen Lieferungen von Waffen an Kriegsparteien sollten eingestellt werden. Außerdem verlangten die Demonstrantinnen und Demonstranten, dass der Rüstungsetat zugunsten der Bereiche Soziales, Bildung und Ökologie gekürzt wird. Die Friedensdemo zog vom Bahnhof Altona bis zum Fischmarkt. Sie wurde nur von einem kleinen Polizeiaufgebot begleitet.

