Tag der Deutschen Einheit: Bürgerfest in Hamburg gestartet Stand: 02.10.2023 11:15 Uhr In Hamburg hat am Montagvormittag das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit begonnen. Als Vorsitzland im Bundesrat richtet Hamburg in diesem Jahr die zentrale Einheitsfeier aus.

Zwei Stunden vor der offiziellen Eröffnung durch den Bundesratspräsidenten, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), öffneten auf dem Rathausmarkt die ersten Info-Pavillons ihre Türen. Dort präsentieren sich die Verfassungsorgane - Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat und das Bundesverfassungsgericht. Die Feierlichkeiten stehen unter dem Motto "Horizonte öffnen". Hunderttausende Besucher werden in der Hansestadt erwartet.

Vielfältiges Programm rund um Rathaus und Binnenalster

Bei dem Bürgerfest rund um Rathaus und Binnenalster will sich die Stadt zusammen mit rund 400 Partnern und Akteuren in einem bunten Programm als vielfältige, nachhaltige, welt- und zukunftsoffene Metropole präsentieren. Auf der sogenannten Blaulichtmeile sind unter anderem Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr vertreten. Die Mönckebergstraße wird mit Info-Zelten der anderen 15 Bundesländer zur Ländermeile. Der Gerhart-Hauptmann-Platz präsentiert sich mit Ständen von mehr als 40 Konsulaten und ausländischen Vereinen international.

Große NDR Bühne am Jungfernstieg

Rund um die Binnenalster zeigt sich Hamburg als Herz einer Metropolregion. In den Colonnaden finden sich Angebote für Kinder und Familien. Auf dem Weg von der Binnenalster Richtung Gänsemarkt wird es kulinarisch, auf dem Platz selbst geht es in einem "Young Future Lab" um Jugend- und Zukunftsthemen. In der "Nacht der Einheit" vor dem 3. Oktober soll das Bürgerfest mit einem bunten Programm und viel Musik auf der großen NDR Bühne am Jungfernstieg bis Mitternacht gehen.

Dienstag Festakt in der Elbphilharmonie

Höhepunkt ist am Dienstagmittag der Festakt in der Elbphilharmonie mit rund 1.300 Gästen, darunter die gesamte Staatsspitze und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder. Zuvor wird es in der Hauptkirche St. Michaelis einen ökumenischen Gottesdienst geben. Sowohl der Festakt (ZDF) als auch der Gottesdienst im "Michel" (ARD) werden live im Fernsehen übertragen.

Für das zweitägige Fest sind viele Straßen in der Innenstadt gesperrt. Rund 2.400 Polizistinnen und Polizisten sollen für Sicherheit sorgen.

Mecklenburg-Vorpommern übernimmt Vorsitz im Bundesrat

Die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit wird immer vom Vorsitzland im Bundesrat ausgerichtet und bildet Schluss- und Höhepunkt der Präsidentschaft. Am 3. Oktober wird Tschentscher den Staffelstab symbolisch an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) übergeben, die das Amt der Bundesratspräsidentin am 1. November übernimmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.10.2023 | 11:00 Uhr