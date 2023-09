Tag der Deutschen Einheit 2023: Das Bürgerfest Stand: 14.09.2023 12:06 Uhr Zur Einheitsfeier am 2. und 3. hat Hamburg ein großes Bürgerfest in der Innenstadt geplant. Mehrere Hunderttausend Menschen werden erwartet.

Neben den offiziellen Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit gibt es auf dem Bürgerfest, dem "Festival der Einheit", zahlreiche Angebot für jedes Alter.

Die Ländermeile: Deutschlandreise in Hamburg

Hier stellen sich die 16 deutschen Bundesländer vor. Entlang der Mönckebergstraße zeigen alle Länder, was sie einzigartig und unverwechselbar macht. Dabei sind Institutionen aus Kultur, Wissenschaft und Politik. Zudem gibt es zahlreiche gastronomische und musikalische Angebote.

Das Young Future Lab: Hotspot für die (Um-)Welt von morgen

Das Young Future Lab auf dem Gänsemarkt ist Zukunftswerkstatt, Think Tank und der Hotspot für alle, die (Um-)Welt und die Politik gestalten werden. Hier gibt es Networking, Workshops und Edutainment. Menschen zwischen 14 und 30 sollen hier an Zukunftsthemen herangeführt werden, mit Partnerinnen und Partnern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Kultur.

Vereine und Institutionen: Deutschland in aller Vielfalt

Zwischen Ballindamm, Alstertor und Europapassage präsentieren sich zahlreiche Bundesstiftungen, Vereine und Institutionen. Dabei sind unter anderem Hamburg Pride und BID Reeperbahn. Alle, die sich für zivilgesellschaftliches Engagement interessieren und sich für ein starkes, vielfältiges Gemeinwesen einsetzen sind hier richtig.

Hamburg als Deutschlands Tor zu Welt

Mit dem größten deutschen Seehafen und rund 100 konsularischen Vertretungen Deutschlands ist Hamburg ein Tor zu Welt. Am Gerhart-Hauptmann-Platz stellen sich Konsulate und internationale Einrichtungen mit einem Informations- und Kulturprogramm auf der Bühne und in Informationszelten vor. Natürlich ist der Hafen dabei sowie internationale Kulturvereine, der Pakt für Solidarität und Zukunft zwischen Hamburg und Kyiv, die Europa-Union, der Info-Point Europa, das English Theatre und zahlreiche weitere internationale Organisationen.

Fortschritt live erleben

Hier präsentiert sich die Digitalwirtschaft mit Ideen und Initiativen. Zwischen Große Bleichen und Colonnaden werden Lösungen für die Mobilität von morgen aufgezeigt.

Die "Nacht der Einheit"

Am 2. Oktober gibt es Live-Entertainment aus Musik und Kultur an den Eventlocations an der Binnenalster und darüber hinaus. Auf den Bühnen, in den Museen und Kirchen und in Cafés lässt sich kulturelle Vielfalt bis Mitternacht hören, sehen und erleben.

Die Verfassungsorgane: Wo Demokratie lebt

Die Verfassungsorgane Deutschlands, Bundesrat, Deutscher Bundestag, die Bundesregierung und das Bundesverfassungsgericht, informieren über ihre Aufgaben und Arbeit auf dem Rathausmarkt, im Innenhof des Rathauses und in der Handelskammer.

Deutschlands Norden: Die Metropolregion Hamburg

Fünf Millionen Menschen leben in der Metropolregion Hamburg. An der Reesendammbrücke zwischen Jungfernstieg und Ballindamm zeigt die Metropolegion ihre Vielfalt und was sie für die Zukunft plant.

Die Blaulichtmeile

Blaulicht live und Besichtigungen spektakulärer Einsatzfahrzeuge: Bundeswehr, Feuerwehr, die Polizei, das THW und diverse Hilfsorganisationen stellen zwischen Adolphsplatz und Rathausmarkt ihre Arbeit vor.

Nachhaltigkeit: Unternehmen und Initiativen stellen sich vor

Entlang des Neuen Jungfernstiegs präsentieren Institutionen, Vereine und Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsprojekte und klären über die Nachhaltigkeitsziele der UN auf. Zudem gibt es die interaktive Kunstausstellung Art for Trees. In einer so genannten Speaker-Corner gibt es die Möglichkeit zum Austausch.

Kinder und Familie: Spiel und Spaß für alle Generationen

Auch für die Jüngsten sollen beim Bürgerfest nicht zu kurz kommen. Die Bereiche an der Petrikirche und am Speersort sowie in den Colonnaden laden die ganze Familie zum gemeinsamen Turnen, Spielen, Basteln und Erleben ein.

NDR Alsterbühne: Live-Entertainment auf der Alster

Der Hotspot für das Entertainment: Die große Bühne auf der Binnenalster bietet an zwei Tagen Livemusik und Unterhaltung in Zusammenarbeit mit dem NDR.

Veranstaltungsflächen am Tag der Deutschen Einheit in Hamburg

Das Bürgerfest ist barrierefrei. Der Eintritt zum Bürgerfest am 2. und 3. Oktober ist kostenlos.

