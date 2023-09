Tag der Deutschen Einheit 2023: Vielfalt erleben Stand: 14.09.2023 11:34 Uhr Am 2. und 3. Oktober 2023 richtet Hamburg die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Es sollen die Vielfalt, Modernität und Weltoffenheit Deutschlands erlebbar gemacht werden, die neue Perspektiven für die Zukunft des wiedervereinigten Deutschlands eröffnen.

Hamburg möchte sich dabei bunt, inspirierend und international zeigen. Gäste erwartet eine spannende Mischung aus Information, Unterhaltung und Aktionen zum Mitmachen, Mitdenken und Erleben.

Politik zum Anfassen beim Bürgerfest

Am 2. und 3. Oktober findet an der Binnenalster, auf dem Rathaus- und dem Gänsemarkt sowie in der Mönckebergstraße und auf den angrenzenden Plätzen das "Bürgerfest - ein Festival der Einheit" statt. Verfassungsorgane wie der Bundesrat und der Bundestag, aber auch die Bundesregierung und das Bundesverfassungsgericht stellen ihre Aufgaben und Arbeit vor. Im nachgebauten Plenarsaal kann man in die Rolle von Bundestagsabgeordneten schlüpfen, Bundesministerinnen und Bundesminister bieten Bürgergespräche an und der Bundesrat bietet Infotainment auf dem Rathausmarkt.

Erlebbare Nachhaltigkeit

Auf der traditionellen Ländermeile können Besucherinnen und Besucher eine Deutschlandreise unternehmen, ohne Hamburg zu verlassen. Entlang des Neuen Jungfernstiegs präsentieren rund 35 Institutionen, Vereine und Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsprojekte, klären über die Nachhaltigkeitsziele der UN auf und machen Nachhaltigkeit erlebbar - zum Beispiel mit einer Fahrrad-Disco.

Zahlreiche Veranstaltungsbereiche

Über 60 Vereine, Stiftungen und Institutionen aus den Bereichen Engagement, Kultur, Sport, Wissenschaft und gesellschaftliches Leben stellen ihre Arbeit am Ballindamm vor. Hier ist der Treffpunkt für alle, die sich zivilgesellschaftlich engagieren und für ein starkes, vielfältiges Gemeinwesen einsetzen.

Highlight im Miniatur Wunderland

Gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung hat das Miniatur Wunderland eine Ausstellung unter dem Titel "Die geteilte Stadt - eine bebilderte Geschichte der deutschen Teilung und Wiedervereinigung" konzipiert, die die innerdeutsche Nachkriegsgeschichte, Wiedervereinigung und das Leben nach dem Mauerfall anhand von neun außergewöhnlichen und einmaligen Miniaturwelten darstellt.

NDR Alsterbühne

Auf der NDR Alsterbühne - sie befindet sich auf einem Ponton vor der Treppenanlage am Jungfernstieg - sorgen namhafte Künstlerinnen und Künstler für gute Unterhaltung, darunter Stefanie Hempel und Überraschungsgäste, Michael Schulte sowie Alex Christensen & Friends.

