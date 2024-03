Sternbrücke in Hamburg: Arbeiten gehen laut Bahn weiter Stand: 15.03.2024 20:31 Uhr Der Umweltverband Prellbock Altona hat am Freitag einen Antrag gegen den geplanten Abriss der Hamburger Sternbrücke zurückgezogen. Das liegt offenbar an einer Zusage der Bahn.

Die Deutsche Bahn kann ihre Arbeiten für den geplanten Ersatz der in die Jahre gekommenen Sternbrücke in Altona fortsetzen. Ein Antrag, um noch vor dem Wochenende einen gerichtlichen Baustopp zu erwirken, sei wieder zurückgezogen worden, sagte ein Bahnsprecher am Freitag. "Wir können daher im Rahmen des sofort vollziehbaren Planfeststellungsbeschlusses die Bauarbeiten für eine neue Sternbrücke fortsetzen."

Prellbock Altona: "Wir sind offen für weitere Diskussionen"

Ein Sprecher des Umweltverbandes Prellbock Altona bestätigte, dass der entsprechende Antrag zurückgezogen wurde. "Wir sind offen für eine weitere Diskussion mit der Politik." Hintergrund sei die Zusage der Bahn, bis zu einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts keines der denkmalgeschützten Häuser abzureißen.

Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts steht noch aus

Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts über einen Eilantrag mit dem Ziel, einen Baustopp bei der Sternbrücke zu erwirken, steht unterdessen aber noch aus.

Neubau der Brücke soll rund 125 Millionen Euro kosten

Die Deutsche Bahn möchte die fast 100 Jahre alte Brücke, die täglich von mehr als 900 S-Bahnen, Regional- und Fernzügen passiert wird, durch eine 108 Meter lange und 21 Meter hohe, stützenfreie Stabbogenkonstruktion ersetzen. Sie hat dafür auch bereits den notwendigen Feststellungsbeschluss des Eisenbahnbundesamts in der Tasche.

Mit vorbereitenden Maßnahmen hat die Bahn bereits begonnen und unter anderem rund 40 von 86 Bäumen gefällt. Bis Ende Mai sollen zudem unter anderem fünf Gebäude sowie zwei Anbauten abgerissen werden. Zwei weitere Gebäude sollen später abgerissen werden. Mehrere Musikclubs und Gewerbebetriebe sind bereits ausgezogen. Die Kosten für die neue Brücke werden bislang auf rund 125 Millionen Euro taxiert.

