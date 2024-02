Sternbrücke in Hamburg: Proteste gegen Abriss-Start Stand: 19.02.2024 07:29 Uhr Heute will die Deutsche Bahn mit den ersten Maßnahmen für den Abriss der Sternbrücke in Altona beginnen. Nachdem das Eisenbahn-Bundesamt am Freitag das Vorhaben endgültig genehmigt hat, rufen Kritiker zum Protest auf.

Rund 200 Menschen versammelten sich am Morgen zu einer Kundgebung an der Sternbrücke. Die Max-Brauer-Allee wurde gesperrt. Bahn und Stadt hätten das Planfeststellungsverfahren fast vier Jahre lang verschleppt, so ein Sprecher der Initiative Sternbrücke. "Und die Planung ist auf den ersten Blick so schlecht geblieben, wie am ersten Tag." Außerdem dürfe die Bahn heute nicht mit Bauarbeiten anfangen, da sie die vom Eisenbahn-Bundesamt festgelegten Auflagen für den Baubeginn bisher nicht vollständig erfüllt habe. Die Initiative will gegen die Baugenehmigung klagen und fordert dafür eine Frist von vier Wochen, um sich vorzubereiten und die Klage einreichen zu können.

Protest gegen "Monsterbrücke"

Heute sollte der Abriss der alten Räume des Kultclubs Waagenbau starten. Die Brücke selbst, die die Kreuzung Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee überspannt, ist knapp 100 Jahre alt und dem Verkehr von täglich 900 Zügen nicht mehr gewachsen, so die Deutsche Bahn. Die S-Bahn und fast alle Hamburger Fernzüge passieren dieses Nadelöhr. Deshalb soll sie durch eine 108 Meter lange Rundbogenbrücke ersetzt werden.

Videos 2 Min Streit um Sternbrücke spitzt sich zu Schon wenige Tage nach Veröffentlichung des Planfeststellungsbeschlusses sollen die Abrissarbeiten der angrenzenden Gebäude beginnen. 2 Min

Die Anwohnerinitiative Sternbrücke sowie der Umweltverband Prellbock nennen den geplanten Neubau eine "Monsterbrücke". Sie sei zu groß, zu lang, zu umweltschädlich und womöglich überflüssig, glauben die Anwohnerinnen und Anwohner. Sie vermissen eine Umweltverträglichkeitsprüfung und einen echten Dialog über die Gestaltung der Stadtlandschaft.

Insgesamt 86 Bäume sollen gefällt werden

Für die Bauarbeiten der neuen Brücke müssen insgesamt 86 Bäume gefällt werden, 40 von ihnen stehen am Bahndamm. Es müssen aber auch Bäume gefällt werden, die auf privatem Grund stehen. 215 Bäume will die Bahn später einmal nachpflanzen - größtenteils in der Nähe, manche aber auch in Rissen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | NDR 90,3 Aktuell | 19.02.2024 | 07:00 Uhr