Sternbrücken-Clubs: Die ersten ziehen im März an neuen Standort

Stand: 15.12.2023 15:40 Uhr

Lange haben die Clubs an der Hamburger Sternbrücke sich gefragt, was aus ihnen werden soll. Denn wegen der Brückenbauarbeiten müssen sie alle ausziehen. Für einige von Ihnen gibt es nun aber eine Lösung: Sie ziehen in die Kasematten hinter den Deichtorhallen.