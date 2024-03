In Hamburg stehen viele Bahnsperrungen an Stand: 14.03.2024 15:48 Uhr Morgen ist in Hamburg der letzte Schultag vor den Frühjahrsferien - und die nutzt die Deutsche Bahn für umfangreiche Bauarbeiten. Deshalb ist die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Altona beispielsweise von morgen an für zwei Wochen für den Fern- und Regionalverkehr gesperrt.

Eines der größten Probleme der Bahn sind marode Brücken. Am Ferdinandstor an der Alster, in der Schanzenstraße und der Max-Brauer-Allee sollen sie deshalb ersetzt werden. Außerdem sind für den neuen Bahnhof Altona einige Arbeiten notwendig. Um die Beeinträchtigungen für die Fahrgäste insgesamt möglichst gering zu halten, bündelt die Bahn diese Arbeiten in der Ferienzeit, weil dann weniger Menschen unterwegs sind.

Keine Züge zwischen Hauptbahnhof und Pinneberg

Die Folge: Im Nahverkehr enden beziehungsweise starten Züge in oder aus Richtung Norden vom 16. bis 29. März in Pinneberg. Wer in Richtung Kiel, Flensburg oder Sylt den Zug nehmen will, kann also erst in Pinneberg einstiegen. Zwischen Hamburg und Pinneberg sollten Fahrgäste die S-Bahnen der Linie S3 nutzen - oder in den sogenannten Tagesrandlagen den eingerichteten Ersatzverkehr mit Bussen.

Darüber hinaus beginnen und enden einzelne Fernzüge Richtung Süd- und Westdeutschland schon in Harburg - auf der Route Richtung Berlin in Bergedorf.

Auch Ende März Probleme bei der Bahn

Etwas später, wenn diese Sperrung aufgehoben wird, kommt es dann an anderer Stelle zu Engpässen. Vom 29. März bis 15. April fallen die Regionalbahnen der Linien RB61 und RB71 zwischen Itzehoe/Wrist und Pinneberg/Hamburg aus. Alternativ stehen den Fahrgästen die Züge der RE6 und RE70 zur Verfügung. Die Züge der RE7 fallen ab/bis Neumünster nach/von Hamburg aus.

Busse statt S-Bahnen zwischen Barmbek und Ohlsdorf

Und auch bei der S-Bahn gibt es Probleme. Da ist die Dammtor-Strecke an einzelnen Tagen gesperrt - zum Beispiel am kommenden Sonntag. An anderer Stelle, nämlich zwischen den Haltestellen Barmbek und Ohlsdorf, müssen Fahrgäste ohne die S-Bahnlinie 1 auskommen. Von Sonnabend, 16. März bis Montag, 1. April fahren dort Busse statt der S-Bahn. Und zwischen Poppenbüttel und Blankenese fällt der 5-Minuten-Takt aus. Alternativ kann man aus der Richtung Hauptbahnhof mit der U1 nach Ohlsdorf fahren.

