Statistikamt: Hamburgs Wirtschaft wächst

Wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukts in Hamburg im ersten Halbjahr 2024 um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Das ist deutlich besser als der Bundesdurchschnitt. Denn auf Bundesebene sank die Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent. Nach den Angaben ist in Hamburg unter anderem ein realer Anstieg des Verarbeitenden Gewerbes zu verzeichnen, während die Wirtschaftsleistung in diesem Bereich in Deutschland insgesamt zurückging.

