Stand: 19.11.2024 12:16 Uhr St. Georg: Mann nach Unfall mit Bus lebensgefährlich verletzt

In St. Georg ist ein Fußgänger bei einem Unfall am Montagabend lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 55-Jährige am Steintordamm über die Straße gelaufen. Als ein Linienbus kam, soll der Mann erst stehengeblieben - und dann plötzlich doch weitergelaufen sein. Daraufhin wurde er von dem Bus angefahren, fiel hin und verletzte sich am Kopf. Ein Notarzt versorgte den Mann. Danach wurde er in eine Klinik gebracht. Der Bereich um die Unfallstelle wurde abgesperrt. Die Polizei ermittelt.

