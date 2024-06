Weniger Biker beim MOGO Hamburg 2024 als in Vorjahren Stand: 09.06.2024 14:58 Uhr Im Hamburger Michel ist am Sonntagmittag wieder der traditionelle Motorradgottesdienst (MOGO) gefeiert worden. Allerdings sind in diesem Jahr offenbar weniger Biker und Bikerinnen dabei als in den Vorjahren.

In den vergangenen Jahren wurden bis zu 30.000 Bikerinnen und Biker gezählt. Dass es dieses Mal weniger werden, war schon im Vorfeld vermutet worden. Denn in diesem Jahr findet der MOGO ohne anschließenden Konvoi statt. Bauarbeiten auf der üblichen Strecke machen die Fahrt unmöglich, teilte die evangelische Nordkirche mit. Eine offizielle Teilnehmerzahl werden Polizei und Organisatoren aber erst am Ende der Veranstaltung bekannt geben.

Motorradgottesdienst stand unter dem Motto "Dabei sein"

Der 41. Hamburger MOGO stand unter dem Motto "Dabei sein". Der Lübecker MOGO-Pastor Robert Pfeifer hielt den Gottesdienst, der am Mittag stattfand. Bereits seit dem Vormittag wird auf dem Michel-Vorplatz "Wat foern Kopp & den Buuk" geboten. Bis 15 Uhr sollte nach Angaben der Organisatoren die Folk-Rock Band "Melanie Mau & Martin Schnella mit Mathias Ruck" für die musikalische Begleitung sorgen.

Wo geparkt werden kann

Bikerinnen und Biker können ihre Motorräder in der Ludwig-Erhardt-Straße, Richtung Rödingsmarkt parken. Als Aufparkfläche würden lediglich die drei stadtauswärts führenden Fahrspuren mit einer freibleibenden Mittelspur genutzt, hieß es.

Weitere Informationen Bauarbeiten: A7 in Hamburg ist bis Montag gesperrt Vor allem am Sonntag sollte man das Auto in Hamburg am besten stehen lassen. Bereits am Sonnabend gab es teils lange Staus. mehr Tausende beim Hamburger MOGO am Michel Es kamen weniger Menschen als erwartet zum 40. Motorradgottesdienst am Michel. Anschließend ging es weiter per Konvoi in die Nordheide. (11.06.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 09.06.2023 | 19:30 Uhr