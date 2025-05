So läuft die Bürgermeister-Wahl am Mittwoch in Hamburg ab

Stand: 06.05.2025 17:23 Uhr

Ein Tag ohne politische Paukenschläge in der Hamburgischen Bürgerschaft - darauf hofft sicherlich Peter Tschentscher (SPD). Denn am Mittwoch steht seine Wiederwahl zum Ersten Bürgermeister an.