Bürgerschaftswahl: SPD siegt in Hamburg, CDU überholt Grüne Stand: 02.03.2025 21:54 Uhr Die SPD bleibt in Hamburg auch bei der Bürgerschaftswahl 2025 die stärkste politische Kraft und kann trotz Verlusten mit den Grünen weiterregieren. Der Bürgermeister will aber auch mit der CDU reden.

Laut der Hochrechnung von infratest dimap von 21.47 Uhr kam die SPD mit Bürgermeister Peter Tschentscher am Sonntag auf 33,6 Prozent - das sind 5,6 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren. 8,6 Prozentpunkte hinzugewonnen hat die CDU, die sich mit 19,8 Prozent an den Grünen vorbei auf Platz zwei schiebt. Die Grünen erreichen 18,5 Prozent - 5,7 Prozentpunkte weniger als 2020.

Linke und AfD legen in Hamburg zu

Hinzugewonnen hat die Linke, die jetzt auf 11,2 Prozent kommt. Insbesondere bei jungen Wählerinnen und Wählern konnte die Partei stark zulegen. Auch die AfD konnte sich verbessern. Sie erreichte 7,5 Prozent der Stimmen, ist damit aber nicht einmal halb so stark wie im Bund.

Debakel für FDP, BSW und Volt auch nicht drin

Die FDP scheiterte mit 2,3 Prozent erneut an der Fünf-Prozent-Hürde. Das wäre das bisher schlechteste Ergebnis für die Liberalen bei einer Bürgerschaftswahl. Das BSW schaffte es bei seinem ersten Anlauf in Hamburg mit 1,7 Prozent ebenfalls nicht ins Landesparlament. Besser schnitt Volt mit 3,2 Prozent ab.

Höhere Wahlbeteiligung als 2020

Rund 1,3 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag schon gegen 16 Uhr mit 66,8 Prozent höher als vor fünf Jahren, als insgesamt 63 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten.

Tschentscher will erst mit Grünen, dann mit CDU sprechen

Mit dem Ergebnis können SPD und Grüne ihre 2015 begonnene Koalition weiterführen. Bürgermeister Tschentscher kündigte in der ARD an, dass er zunächst mit den Grünen sprechen, dann aber auch mit der CDU Gespräche führen wolle.

CDU wäre bereit

CDU-Spitzenkandidat Dennis Thering gab die Chance auf eine Koalition mit der SPD nicht auf: "Wir stehen für eine stabile Regierung mit positiven Veränderungen vor allem in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft und Verkehr zur Verfügung", erklärte er. In der ARD fügte er hinzu, er freue sich auf Sondierungsgespräche mit der SPD. Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank sagte, sie werde Tschentscher beim Wort nehmen, "dass wir auch Rot-Grün fortsetzen hier in dieser Stadt. Das ist ein Erfolgsmodell."

Hamburger hatten zehn Stimmen

Anders als bei der Bundestagswahl konnten die Hamburgerinnen und Hamburger bei der Bürgerschaftswahl insgesamt zehn Stimmen abgeben - fünf auf dem gelben Stimmzettel-Heft für die Landeslisten der Parteien und fünf auf dem roten Stimmzettel-Heft für die Kandidierenden in den Wahlkreisen. Die Auszählung per Hand ist aufwendig. Am Sonntagabend soll nur die Sitzverteilung der Parteien feststehen. Welche Abgeordnete einziehen, zeigt sich erst am Montagabend.

Die Bürgerschaftswahl 2020 hatte die SPD (39,2 Prozent) vor den Grünen (24,2 Prozent) gewonnen. Die CDU erzielte damals ihr historisch schlechtestes Ergebnis (11,2 Prozent). Dahinter landeten die Linken (9,1 Prozent) und die AfD (5,3 Prozent). Die FDP (4,9 Prozent) scheiterte knapp an der Fünf-Prozent-Hürde.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 02.03.2025 | 19:30 Uhr

