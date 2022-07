Senat: Im ersten Halbjahr 20 Prozent mehr Radverkehr in Hamburg Stand: 27.07.2022 17:28 Uhr Der Radverkehr hat in Hamburg im ersten Halbjahr 2022 um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Das habe der Senat auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bürgerschaftsabgeordneten Rosa Domm hin mitgeteilt, wie die Partei am Mittwoch mitteilte.

In der Hansestadt werden Radverkehrszahlen den Angaben zufolge seit 2021 mit einem speziellen Zählnetz erhoben. Demnach gibt es rund 90 automatische Zählstellen mit Infrarotkameras. Die meisten Rafahrerinnen und Radfahrer wurden rund um die Alster gezählt.

Domm: "Mobilitätswende voranbringen"

Die Zahlen seien ein "klarer Auftrag, die Mobilitätswende schnell weiter voranzubringen", sagte Domm. Je mehr Menschen Fahrrad fahren, desto breiter und besser müssten die Radwege sein, damit alle sicher und komfortabel an ihr Ziel kommen, so die Abgeordnete. Zu einer Fahrradstadt gehörten auch überdachte Parkmöglichkeiten, geschützte Radstreifen und sichere Kreuzungen. "Das müssen wir in den kommenden Jahren umsetzen, damit der Umbau Hamburgs zu einer klimagerechten Fahrrad-Metropole gelingt."

