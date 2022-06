Fahrradsternfahrt in Hamburg: Tausende Teilnehmer Stand: 19.06.2022 11:45 Uhr Unter dem Motto "Mobil ohne Auto" gibt es heute in und um Hamburg wieder die traditionelle Fahrradsternfahrt. Nach Angaben der Polizei werden rund 16.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

An etwa 20 Startpunkten haben sich Fahrradfahrenden am Morgen in Neumünster und Stade, in Wedel, Glinde oder anderswo getroffen. An einigen Orten, in Mölln oder auch in Buxtehude, wurde vorab ein Fahrrad-Gottesdienst organisiert. Sie fahren auf acht angemeldeten Hauptrouten mit ihren Fahrrädern in Richtung Stadtmitte. Gegen 14 Uhr wollen die meisten von ihnen angekommen sein. Anschließend ist eine gemeinsame Ringfahrt im Zentrum Hamburgs geplant.

Ziel: Verkehrswende mit weniger Autoverkehr

Am dritten Sonntag im Juni protestieren Radfahrerinnen und Radfahrer seit Jahren bundesweit für eine Verkehrswende mit weniger Autoverkehr und besseren Bedingungen für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende. In Hamburg gibt es die Fahrradsternfahrt seit 1995. "Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr vielen Menschen die Gelegenheit geben zu können, sich wieder gemeinsam für die Fahrradstadt Hamburg zu engagieren", sagte Ulf Brüggmann vom Vorstand des Trägervereins Mobil ohne Auto Nord.

Verkehrsbehinderungen zu erwarten

Wegen der Fahrrad-Demo muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Polizei rät allen, die nicht mit dem Fahrrad unterwegs sind, auf U- und S-Bahn umzusteigen.

