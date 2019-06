Stand: 03.06.2019 12:56 Uhr

Schüsse auf Rockerboss: Lange Haftstrafen

Im Prozess um die Schüsse auf ein führendes Mitglied der Rockergruppe "Hells Angels" am Millerntorplatz vorigen August hat das Hamburger Landgericht am Montag langjährige Haftstrafen verhängt. Ein 28-Jähriger kommt lebenslang ins Gefängnis, seine 24 Jahre alte Freundin wurde zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

Opfer ist querschnittsgelähmt

Bei der Tat in der Nacht zum 27. August vergangenen Jahres waren auf den "Hells Angel" fünf Schüsse abgegeben worden, als er mit seinem weißen Bentley vor einer Ampel am Millerntor hielt. Der 38-Jährige wurde lebensgefährlich an Kopf und Oberkörper verletzt und ist seitdem querschnittsgelähmt.

Die Strafkammer zeigte sich davon überzeugt, dass der Angeklagte seine Freundin und einen unbekannten Schützen zu dem Mordversuch angestiftet hatte. Er soll dem konkurrierenden Rockerclub "Mongols" angehört haben. Seine jüngere Freundin hatte vor Gericht eingeräumt, dass sie den Wagen fuhr, aus dem heraus der Schütze auf das Opfer feuerte. Sie habe aber nicht gewusst, was der Unbekannte vorgehabt habe, als er bei ihr eingestiegen sei. Der Täter ist flüchtig.

Es war ein Racheakt

Der Anschlag war nach Überzeugung der Strafkammer ein Racheakt. Gut zwei Jahre zuvor war das Paar Opfer eines ähnlich heimtückischen Überfalls im Stadtteil Schnelsen geworden. Dabei hatten die beiden Angeklagten schwere Schussverletzungen erlitten.

Die Angeklagte habe sich aus Liebe zu der Rachetat bereiterklärt, so die Richter. Sie habe von einer gemeinsamen Zukunft mit ihrem Freund geträumt. Nun werden sie die Zukunft nicht gemeinsam, sondern getrennt im Gefängnis verbringen - isoliert von den übrigen Häftlingen, weil ihnen nach Überzeugung der Richter nun auch hinter Gittern Rache der "Hells Angels" droht.

