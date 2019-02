Stand: 27.02.2019 11:03 Uhr

Schüsse auf Rocker-Boss: Angeklagte schweigen

Vor dem Landgericht Hamburg hat am Mittwoch ein Prozess um Schüsse auf einen führendes Mitglied der "Hells Angels" begonnen. Der Rocker-Boss hatte im August 2018 am Millerntorplatz in seinem Auto gesessen, als er durch den Angriff schwer verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft einer 24-Jährigen versuchten Mord und schwere Körperverletzung vor. Ihr 28 Jahre alter Lebensgefährte, der zur Tatzeit im Gefängnis saß, soll sie zu dem Verbrechen angestiftet haben. Nach Verlesung der Anklage wollten die beiden Beschuldigten zunächst keine Angaben machen. Der Verteidiger des 28-Jährigen erklärte, dass sein Mandant den Vorwurf der Anstiftung bestreite.

Prozess um Schüsse auf Rocker-Boss 27.02.2019 19:30 Uhr Nach den Schüssen auf ein führendes Mitglied der "Hells Angels" am Millerntorplatz, müssen sich zwei Angeklagte vor Gericht verantworten. Hamburg Journal Reporter Heiko Sander berichtet.







38-Jähriger nach der Tat querschnittsgelähmt

Die Frau soll am Abend des 26. August vergangenen Jahres dem Mitglied der "Hells Angels" mit dem Auto gefolgt sein. Als der Rocker-Boss mit seinem weißen Bentley an einer roten Ampel am Millerntorplatz stoppte, soll sie neben ihm gehalten haben. Ein unbekannter Mittäter habe dann aus dem Fenster der Beifahrertür fünfmal auf den Rocker geschossen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Der 38-Jährige wurde am Kopf und am Oberkörper getroffen und ist seit der Tat querschnittsgelähmt.

Möglicherweise ein Racheakt

Der Lebensgefährte der Angeklagten und mutmaßliche Anstifter war nach Polizeiangaben Mitglied der inzwischen aufgelösten "Mongols", einer mit den "Hells Angels" verfeindeten Rockergruppierung. Möglicherweise war die Tat ein Racheakt. Die Angeklagten waren im Juni 2016 selbst Opfer eines versuchten Tötungsdelikts geworden. Ein Unbekannter hatte auf das Paar in einem Haus im Stadtteil Schnelsen geschossen und beide schwer verletzt. Die Angeklagten hätten den "Hells Angel" für die Schüsse verantwortlich gemacht und sich rächen wollen, so die Staatsanwaltschaft.

