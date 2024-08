SPD und Grüne in Hamburg planen Maßnahmen gegen "Elterntaxis" Stand: 29.08.2024 06:43 Uhr Nach sechs Wochen Ferien klingeln bei Hamburgs Schülerinnen und Schülern heute wieder die Wecker - der Unterricht startet. Vor den Schulen könnten sich jetzt wieder Autos stauen, weil viele Eltern die Kinder hinfahren. SPD und Grüne wollen das ändern.

Das Problem "Elterntaxi" ist bekannt: Besorgte Mütter und Väter fahren ihre Kinder direkt bis vor das Schultor. Die vielen Autos vor den Schulen machen die Verkehrssituation dort allerdings erst so richtig unübersichtlich - und für die Schulkinder gefährlich, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen. Deshalb muss ein neues Verkehrskonzept vor den Schulen her, fordern Grüne und SPD mit einem gemeinsamen Bürgerschaftsantrag.

Straßen vor Schulen morgens und nachmittags sperren

In dem Antrag schlagen die beiden Parteien vor, in den Stoßzeiten morgens und nachmittags die Straßen vor den Schulen, die das wünschen, für den Autoverkehr zu sperren. So wird es beispielsweise schon wochentags in Harburg vor der Schule In der Alten Forst gemacht. Vor der Elisabeth Lange Schule in Eißendorf hingegen wurden 80 rot-weiße Poller aufgestellt, damit dort niemand mehr parken kann.

Schüler als Verkehrslotsen einsetzen

Alternativ könnten aber auch ältere Schülerinnen und Schüler als Lotsen und Lotsinnen morgens darauf achten, dass es nicht zu gefährlichen Situationen kommt. Die Schulleitungen sollen selbst entscheiden, welche Variante sie besser finden.

Bürgerschaft entscheidet Anfang September

Und dann könnten Bezirke, Verkehrs- und Innenbehörde gemeinsam umsetzen, wie sie die Problematik der "Elterntaxis" am besten in den Griff bekommen. Über den rot-grünen Antrag soll die Bürgerschaft am 4. September entscheiden.

