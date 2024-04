Rücksicht auf Kinder im Straßenverkehr: Hamburgweite Aktion gestartet

Stand: 08.04.2024 09:52 Uhr

Heute ist in Hamburg die Aktion "Rücksicht auf Kinder...kommt an!" gestartet. Im Fokus der Polizei, der Schulbehörde und der Elternräte steht in diesem Frühjahr wiederholt der "sichere Schulweg ohne Elterntaxi".