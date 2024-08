Neues Schuljahr startet in Hamburg mit Schüler-Rekord Stand: 27.08.2024 20:00 Uhr Das neue Schuljahr startet in Hamburg mit einem Rekord: Insgesamt werden 272.970 Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Schuljahres 2024/25 Hamburgs Schulen besuchen, wie die Schulbehörde mitteilte. Das seien so viele wie nie zuvor.

Der stärkste Zuwachs von 6.230 zusätzlichen Schülerinnen und Schülern entfalle auf die staatlichen Schulen. "Auch wenn die Zahl der Schülerinnen und Schüler weiterhin anwächst, gibt es erste Zeichen der Abschwächung des Wachstums", hieß es. So lagen die Prognosen im vergangenen Jahr mit 4,6 Prozent deutlich höher als das aktuell erwartete Plus von 2,5 Prozent. "Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum der Schülerinnen- und Schülerzahlen in den nächsten Jahren auf einem hohen Niveau einpendeln wird", sagte Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD). Man werde unvermindert in den Schulbau und die Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte investieren.

Acht neue staatliche Schulen

Im neuen Schuljahr, das am Donnerstag beginnt, wird es in Hamburg insgesamt 476 Schulen geben. Dabei werden acht staatliche allgemeinbildende Schulen neu an den Start gehen. Und zwar die Grundschulen Fanny-Hensel-Schule (Barmbek-Süd) und Eschenweg (Fuhlsbüttel) sowie die Gymnasien Gymnasium im Eilbektal (Eilbek) und Gymnasium Neugraben (Neugraben-Fischbek). Außerdem die Stadtteilschulen Stadtteilschule In den Reethen (Neugraben-Fischbek), Stadtteilschule Osterbek (Bramfeld), Campus Hebebrandtstraße (Winterhude) und Campus Schnelsen (Schnelsen). Laut Schulbehörde sind noch nie zuvor so viele neue Schulen auf einmal gestartet.

Mehr als 300 neue Stellen für Lehrkräfte

Auch im neuen Schuljahr sollen Hamburgs staatliche Schulen saniert und ausgebaut werden. In mehr als 100 Baustellen sollen insgesamt 350 bis 400 Millionen Euro investiert werden. Bei den Lehrkräften wird es 303 Stellen mehr als im vergangenen Schuljahr geben, der Stellenbedarf stieg auf 15.911 Stellen. Von diesen Stellen entfallen auf die Grundschulen 5.341 Stellen (+76), auf die Sonderschulen 838 Stellen (+37), die Stadtteilschulen 5.696 Stellen (+119) und auf die Gymnasien 4.036 Stellen (+71). Darüber hinaus stehen den Schulen 2.386 pädagogisch therapeutische Stellen zur Verfügung - 90 Stellen mehr als im vergangenen Schuljahr.

Übergangsprüfungen in Klasse 10 werden abgeschafft

Die zusätzlichen Übergangsprüfungen in Klasse 10 der Gymnasien werden im neuen Schuljahr abgeschafft. Sieben Pilotschulen führen mit Beginn des Schuljahres 2024/25 Informatik als Pflichtfach in der Sekundarstufe I ein. Ab dem Schuljahr 2025/26 soll das Fach Informatik dann flächendeckend an allen Stadtteilschulen und Gymnasien eingeführt werden.

