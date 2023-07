SAGA-Bilanz: 218 Millionen Euro Gewinn für Wohnungsbaugesellschaft

Hamburgs größter Wohnungskonzern, die SAGA, will die Mieten in diesem Jahr im Schnitt um rund 2,5 Prozent erhöhen - ähnlich wie in den vergangenen Jahren. Außerdem will das stadteigene Unternehmen trotz deutlich gestiegener Kosten auch in Zukunft jedes Jahr etwa 1.000 neue Wohnungen bauen.