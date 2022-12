Raubüberfälle in Hamburg: Polizei sucht Zeugen Stand: 04.12.2022 14:34 Uhr Nach zwei Raubüberfällen in Hohenfelde und Altona-Altstadt sucht die Hamburger Polizei Zeuginnen und Zeugen. Die Überfälle ereigneten sich am Freitag.

Am Nachmittag klingelte es an der Wohnungstür eines 64-Jährigen in der Schomburgstraße in Altona. Vor der Tür standen zwei unbekannte Männer, die behaupteten vom Gesundheitsamt zu sein. Der 64-Jährige öffnet ihnen die Tür. Plötzlich schubste einer den Senior gegen die Wand in der Wohnung. Ein Nachbar hört Hilfeschreie und versuchte vergeblich die Wohnungstür einzutreten. Daraufhin holt er eine Holzlatte und verprügelt damit einen der Räuber. Dennoch konnte der Einbrecher ohne Beute entkommen. Sein Komplize kletterte unterdessen aus dem Küchenfenster. Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte den verletzten 64-Jährigen mit einer Platzwunde ins Krankenhaus.

95-Jährige bestohlen

Zwei Stunden vorher war eine 95-Jährige mittags vor ihrer Haustür in der Conventstraße von zwei Männern überfallen worden. Einer der beiden hatte der Dame zwei Stofftaschen aus der Hand gerissen - in einer davon befand sich ihr Portemonnaie. Nach dem Überfall flüchteten die Männer in Richtung Kiebitzstraße.

Zeugen gesucht

Nun sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Hinweise zu beiden Fällen können unter der Telefonnnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle abgegeben werden.

