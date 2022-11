Seniorin nach Überfall geholfen: 27-Jähriger ausgezeichnet Stand: 22.11.2022 17:41 Uhr Sein beherztes Eingreifen hat dafür gesorgt, dass ein Mann festgenommen werden konnte, der eine Seniorin überfallen hatte: Am Dienstag ist der 27-jährige Igor Deines in Hamburg mit dem Ian-Karan-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet worden.

Die Tat hatte sich im März in Wandsbek abgespielt: Ein 25 Jahre alter Mann hatte einer 81-Jährigen an einer Ampel in Wandsbek eine Tasche mit frisch abgehobenem Bargeld vom Gepäckträger gerissen. Mehrere Zeugen wurden durch das laute Rufen der Seniorin auf die Situation aufmerksam und verfolgten den Täter. Igor Deines griff besonders beherzt zu: Er stürzte mit dem Täter zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest, obwohl er sich dabei leicht an einer Hand verletzte.

"Sie tat mir leid und ich wollte ihr helfen"

"Ich hatte mir gerade einen Kaffee gekauft und wollte meine Pause genießen", sagte Deines bei der Verleihung. "Dann sah ich eine alte Dame mit ihrem Fahrrad, die weinte. Sie tat mir leid und ich wollte ihr helfen." Der Täter wurde mittlerweile zu 13 Monaten Gefängnis verurteilt.

Preis mit 1.000 Euro dotiert

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer verlieh Deines den mit 1.000 Euro dotierten Preis, der vom Polizeiverein Hamburg in der Regel einmal jährlich für herausragende Fälle der Zivilcourage vergeben wird. "Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Menschen heute eher dazu neigen, mit dem Handy Verbrechensorte zu fotografieren und sich da auch jeder Gefahr aussetzen", sagte der Vereinsvorsitzende Werner Jantosch. "Aber wenn es darum geht, Menschen zu helfen, die in Gefahr sind, dann glaube ich, dass wir in der Gesellschaft ein bisschen förderungswürdig sind."

Namensgeber und Stifter des Preises ist der ehemalige Hamburger Senator für Wirtschaft und Arbeit, Ian Karan.

