Rahlstedt: Hamburger Feuerwehr löscht Brand in Wohnhaus

Mehr als 40 Feuerwehrleute haben am Donnerstagmorgen einen Brand in einem Wohnhaus in Rahlstedt gelöscht. Dort hatte das komplette Erdgeschoss aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, verletzt wurde niemand. Laut Hamburger Feuerwehr kamen bei dem Brand aber vier Vögel in dem Haus ums Leben.

