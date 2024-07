Stand: 09.07.2024 20:33 Uhr Radfahrer in Ochsenwerder tot aufgefunden

Am Dienstagnachmittag haben Passanten in Ochsenwerder einen Rennradfahrer tot aufgefunden. Der Mann lag nach Angaben der Polizei leblos neben seinem Fahrrad auf dem Gauerter Hauptdeich.

Die Passanten und später ein alarmierter Notarzt versuchten vergeblich, den Mann wiederzubeleben. Der Radfahrer starb vermutlich an einer Erkrankung. Am Fahrrad und auf der Straße fanden die Beamten keine Unfallspuren. Der Tote wurde in die Gerichtsmedizin gebracht.

