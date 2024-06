Stand: 20.06.2024 18:17 Uhr Prozess um Angriff auf obdachlosen Mann: Haftstrafe verhängt

Im Prozess um die Misshandlung eines obdachlosen Mannes auf der Reeperbahn ist das Urteil gefallen: Der 24-jährige Täter muss für dreieinhalb Jahre in Haft. Das Hamburger Landgericht hat ihn am Donnerstag wegen versuchten Totschlags verurteilt. Der Angeklagte hatte vor einem Jahr mehrfach auf den Kopf eines Mannes eingetreten, der in einem Hauseingang geschlafen hatte. Touristinnen und Touristen aus München hatten den Täter von weiteren Tritten abgehalten und das Opfer versorgt. Dafür erhielten sie vom Polizeiverein Hamburg einen Zivilcourage-Preis.

