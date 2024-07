Stand: 31.07.2024 19:49 Uhr Projekt "Älter werden unterm Regenbogen" wird weiter gefördert

Das Pilotprojekt "Älter werden unterm Regenbogen" wird im kommenden Jahr weiter gefördert. Das hat die Hamburger Gleichstellungsbehörde im Rahmen der Pride Week mitgeteilt. Unter anderem in St. Georg gibt es für Seniorinnen und Senioren jetzt an jedem zweiten Freitag im Monat einen "Kaffeeklatsch unterm Regenbogen". Er richtet sich etwa an Lesben, Schwule oder Transpersonen. Umgesetzt wird das Projekt unter anderem zusammen mit der Aidshilfe Hamburg. Die Fördersumme für 2025 steht noch nicht fest. Bis Ende dieses Jahres hatte die Gleichstellungsbehörde 160.000 Euro bereitgestellt.

