Probleme bei Elektro-Umstellung der Alsterdampfer in Hamburg Stand: 26.03.2024 06:09 Uhr Hamburgs Alsterflotte soll elektrisch werden. Der erste Umbau eines alten Alsterdampfers wird Ende des Sommers fertig. Aber wie NDR 90,3 nun erfuhr, gibt es Probleme mit dem Aufladen der Schiffe am Jungfernstieg.

Noch fahren 16 der 18 weißen Dampfer mit Diesel über die Alster. Zwei neuere Schiffe sind schon mit Batterien gebaut. Alle anderen sollen umgerüstet werden, was viele Jahre dauert. Zurzeit wird die "Eilbek" auf einer Werft in Finkenwerder entkernt - sagt der Alstertouristik-Technikvorstand Martin Lobmeyer: "Gerade im Maschinenraum müssen die alten Sachen raus: Dieselmotor und Dieseltanks. Und dann wird ein Elektromotor eingebaut und sechs große Batterien." Im Sommer soll der 70 Jahre alte Dampfer nur noch elektrisch fahren.

Ladenetz am Jungfernstieg nicht ausreichend

Doch das Ladenetz am Anleger Jungfernstieg reiche nicht für alle 18 Schiffe. Hier werden jede Menge Kabel und Mittelspannungstrafos nötig, erklärte Lobmeyer: "Aktuell sind noch mehrere unterschiedliche Orte für diesen Trafo in der Diskussion. Wir gehen davon aus, dass wir hier am Jungfernstieg unter die Erde gehen werden."

Ein Trafohäuschen mitten auf dem Alsteranleger wäre ein irritierender Anblick. Für den Trafo müsse man nun ein Loch finden - bei all den U-Bahntunneln rundherum sei dies nicht einfach.

