Hamburger Alsterschiffe bekommen Elektroantrieb Stand: 15.10.2023 07:49 Uhr 70 Jahre und älter sind die meisten weiß-roten Alsterschiffe, die im Auftrag der stadteigenen Gesellschaft ATG fahren. Nun beginnt die Umrüstung der historischen Schiffe. Sie bekommen einen Elektroantrieb. Den Auftakt macht die "Eilbek", die seit den 1950er Jahren auf der Alster fährt.

22 Meter lang ist der Alsterdampfer "Eilbek", angetrieben wird das Schiff seit der Indienststellung von einem Dieselmotor. Aber dieser Motor wird bereits auf der ATG-eigenen Werft in Barmbek ausgebaut. Im Rumpf wird gleichzeitig Platz geschaffen für den Elektroantrieb und Batterien. Dazu soll das Schiff nach Finkenwerder geschleppt werden, so Martin Lobmeyer, Geschäftsführer der ATG.

Acht Stunden Fahrt sind möglich

Bei zwei weiteren historischen Alsterschiffen laufen bereits die Planungen für den Elektroantrieb, nämlich für die "Bredenbek" und die "Susebek". Die Batterien der elektrischen Alsterschiffe sollen vor allem nachts am Anleger Jungfernstieg geladen werden. Sie sind so ausgelegt, dass sie bis zu acht Stunden Fahrt reichen. Die ATG will am Jungfernstieg zusätzliche Anschlüsse schaffen, weil in den kommenden Jahren alle Alsterschiffe auf elektrischen Antrieb umgerüstet werden. Der Umbau der "Eilbek" kostet die ATG nach Angaben von Lobmeyer einen hohen sechsstelligen Betrag.

Weitere Informationen Die Alster - Hamburgs blaue Mitte Im Norden ein Flüsschen, im Zentrum ein großer See: Die Alster prägt Hamburgs Stadtbild. Tipps für Entdeckertouren. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.10.2023 | 08:00 Uhr