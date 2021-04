Polizist bei Einsatz getötet: Urteil erwartet Stand: 21.04.2021 07:21 Uhr Im Prozess um den Tod eines Hamburger Polizisten bei einer Verhaftung in Lurup wird das Landgericht heute voraussichtlich das Urteil sprechen.

Dem Angeklagten werden Körperverletzung mit Todesfolge, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und weitere Straftaten vorgeworfen. Am 25. Februar vergangenen Jahres hatten Polizeibeamte den damals mit drei Haftbefehlen gesuchten 30-Jährigen festnehmen wollen. Als ein Zielfahnder aus Itzehoe in den Wagen des Mannes sprang, gab der Gesuchte Gas und wendete. Dabei stieß er frontal mit einem zivilen Polizeiwagen zusammen, den ein Beamter des Hamburger Landeskriminalamts fuhr. Der 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen und starb acht Tage später im Krankenhaus.

Nicht als Polizisten erkannt?

Der 30-Jährige hatte in seinem Prozess behauptet, dass er die Polizisten damals nicht erkannt hatte. Er habe nicht an eine Festnahme, sondern an einen Überfall von Rockern geglaubt. Deshalb sei er geflohen. "Unsinn", so der Staatsanwalt wörtlich: "Sie wollten einfach nicht ins Gefängnis." Er sagte allerdings auch, dass möglicherweise ein Fehlverhalten der Polizei zu der Flucht des Angeklagten geführt hatte.

Sechs Jahre und zehn Monate Haft gefordert

Die Staatsanwaltschaft hat für den Angeklagten eine Haftstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten gefordert. Die Verteidigung beantragte, ihren Mandanten nur wegen Fahrens ohne Führerschein in zwei Fällen zu einer maßvollen Freiheitsstrafe zu verurteilen.

