Stand: 26.07.2024 19:37 Uhr Polizeitaucher bergen zwei Tresore aus der Hamburger Alster

Polizeitaucher haben am Freitag zwei Tresore aus der Alster am Alsterdorfer Damm geborgen. Darin waren diverse Dokumente. Einen der Tresore konnte die Polizei anhand der Dokumente einem Einbruch in der Osterstraße zuordnen, der im vergangenen Dezember begangen worden war. Die Einbrecher hatten den Tresor nach der Tat offenbar in der Alster entsorgt.

