Stand: 22.09.2024 17:02 Uhr Polizeikontrollen an den Bahnhöfen Altona und Holstenstraße

An den Bahnhöfen Altona und Holstenstraße haben Polizei und Bundespolizei am Samstag umfangreiche Kontrollen durchgeführt und 100 Personen überprüft, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei wurden 33 Platzverweise erteilt. Laut Polizei kam es zu zwei Gewaltvorfällen: Eine 35-jährige Frau warf eine Glasflasche gegen ein Fahrzeug der Bereitschaftspolizei, zudem schlug ein Mann einem Bundespolizisten ins Gesicht, als dieser in einen Streit eingreifen wollte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.09.2024 | 17:00 Uhr