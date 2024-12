Stand: 23.12.2024 18:46 Uhr Polizei zerschlägt Drogenlieferdienst

Die Polizei hat einen Drogen-Lieferservice auffliegen lassen. Die verdächtigen Personen zwischen 22 und 63 Jahren sollen rund zehn Kilogramm Marihuana, acht Kilogramm Kokain und mehr als 2.000 Tabletten Ecstasy verkauft haben. Das Marihuana war in zehntausend Tütchen aufgeteilt, das Kokain in elftausend. Die Polizei hatte mehrere Wohnungen in Hamburg, Geesthacht und Seevetal durchsucht. Mehrere Logistiker und Lieferanten des Drogenhandels wurden verhaftet.

