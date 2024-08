Stand: 06.08.2024 12:53 Uhr Polizei sucht Zeugen: Rollstuhlfahrer in Langenhorn angegriffen

Am Dienstagmorgen haben in Langenhorn Unbekannte einen Rollstuhlfahrer angegriffen und ausgeraubt. Der 48-Jährige war gegen vier Uhr an der Tangstedter Landstraße nahe der S-Bahnstation Langenhorn unterwegs, als er plötzlich von hinten auf den Kopf geschlagen wurde. Die zwei möglicherweise noch jugendlichen Angreifer entrissen ihm seine Umhängetasche und flüchteten. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden.

