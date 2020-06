Stand: 08.06.2020 12:15 Uhr - NDR 90,3

Pfau auf Baum beschäftigt Hamburger Feuerwehr

Die Hamburger Feuerwehr hat am Montagvormittag einen ungewöhnlichen Einsatz absolviert. Sie versuchte im Stadtteil Stellingen einen Pfau einzufangen. Nachbarn hatten den Tierpark Hagenbeck und die Feuerwehr alarmiert, weil sie befürchteten, das Pfauweibchen könnte krank sein. Schon seit Tagen saß der Vogel in einer Grünanlage an der Jugendstraße auf einem Baum in 15 Metern Höhe. Das Tier soll bereits vor Jahren im Tierpark Hagenbeck entflogen und immer wieder in den umliegenden Gärten gesehen worden sein.

Pfau nach Feuerwehreinsatz eingefangen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.06.2020 14:00 Uhr Ungewöhnlicher Einsatz für die Hamburger Feuerwehr: Sie wollte in Stellingen einen Pfau einfangen, der sich auf einem Baum befand. Letztlich setzten Anwohner das Tier fest.







Anwohner greifen beherzt zu

Die Höhenretter der Feuerwehr kletterten angeseilt in den Baum und versuchten, den Pfau mit einem Käscher einzufangen. Als das misslang und sie versuchten, den Vogel mit der Hand zugreifen, flog der Pfau in einen Nachbargarten. Dort griffen Anwohner beherzt zu, griffen das Tier und bugsierten es in einen großen Umzugskarton. Der Pfau kam zu einem Tierarzt, um genauer untersucht zu werden. Was anschließend mit dem Vogel passiert, ist noch unklar.

