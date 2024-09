Stand: 18.09.2024 17:20 Uhr Pergolenviertel: Richtfest für Perigon

Im Pergolenviertel in Hamburg ist am Mittwoch Richtfest für das Perigon gefeiert worden. In den Gebäude sollen künftig Studentinnen und Studenten, junge Erwerbstätige sowie ältere Menschen wohnen. Das Perigon ist der letzte Baustein des Pergolenviertels, das nordöstlich des Stadtparks liegt. Das Perigon hat im höchsten Gebäudeteil 18 Geschosse und eine maximale Höhe von 57 Metern.

