Paukenschlag im Rathaus: Hamburger Senat wird umgebildet Stand: 27.11.2022 20:59 Uhr Im Hamburger Senat sollen nach Informationen von NDR 90,3 gleich drei Posten neu besetzt werden. Die Ressorts Wirtschaft, Stadtentwicklung und Soziales erhalten eine neue Führung.

Nur ganz wenige waren eingeweiht in die große Senatsumbildung: Wirtschaftssenator Michael Westhagemann räumt nach gut vier Jahren auf eigenen Wunsch sein Amt. Auch Stadtentwicklungs- und Sozialbehörde sollen eine neue Führung erhalten. Nach Informationen von NDR 90,3 hat der parteilose Wirtschaftssenator Michael Westhagemann Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) schon vor Wochen darüber informiert, dass er aufhören will.

Austritt aus dem Senat nach vier Jahren

Westhagemann war 2018 an die Spitze der Hamburger Wirtschaftsbehörde gerückt, und zwar als Nachfolger des zurückgetretenen Frank Horch. Unter anderem hat sich Westhagemann dadurch einen Namen gemacht, dass er Pläne für die grüne Wasserstoffwirtschaft vorangetrieben hat. Nachfolgerin soll die bisherige Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) werden.

Mit Westhagemann hört auch Stapelfeldt auf

Doch der Senat verliert auch eine Politikerin: Neben Westhagemann will auch Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) die Regierung verlassen. Sie ist seit 2011 Senatorin, stand zunächst der Wissenschaftsbehörde vor. Als mögliche Nachfolgerin wird schon länger Karen Pein gehandelt, die bislang die städtische Entwicklungsgesellschaft IBA leitet. In der Sozialbehörde könnte die bisherige Staatsrätin Melanie Schlotzhauer an die Spitze rücken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 28.11.2022 | 06:00 Uhr