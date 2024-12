Stand: 19.12.2024 20:04 Uhr Othmarschen: 30 Meter hohe Eiche auf Haus gestürzt

Im Hamburger Stadtteil Othmarschen ist am Donnerstagnachmittag eine 30 Meter hohe Eiche umgestürzt. Der Baum auf einem Privatgrundstück fiel auf das Dach eines Hauses in der Holztwiete. Weil er drohte, auch auf einen Gehweg zu fallen, sicherte die Feuerwehr den Baum. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden an dem Haus ist, ist unklar.

