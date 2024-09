Stand: 10.09.2024 06:46 Uhr Osdorf: Feuer im Keller - Sechs Personen gerettet

Die Hamburger Feuerwehr hat in der Nacht zum Dienstag in Osdorf sechs Personen aus einem Wohnhaus gerettet. Im Keller des Hauses in der Straße Kroonhorst brannte Müll, der Rauch zog ins Haus. Ein Vater konnte sich mit seinem Kind aus dem zweiten Stock in Sicherheit bringen. Die Mutter wurde über eine Leiter ins Freie gebracht. Fünf Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten.

